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Эксперты Минюста выявили пропажу изъятых у блогера Лерчек браслета и часов
Пропажа украшений Лерчек на 14 млн рублей вскрылась на судебной экспертизе
Недостача изъятых в ходе обыска у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) часов и ювелирного браслета была обнаружена специалистами центра судебной экспертизы при Минюсте во время вскрытия конверта с вещественными доказательствами.
Следователь направил ювелирные украшения на экспертизу в Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова при Минюсте России. Собранная экспертами комиссия во время вскрытия конверта обнаружила недостачу браслета Bulgari и часов Rolex, при этом весь процесс записывался на камеру, передает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.
По данным МВД, во время следственных действий по делу о выводе денег на счета нерезидентов, по которому была осуждена Чекалина, часть изъятых материальных ценностей хранилась с нарушениями и не была приобщена к уголовному делу в качестве доказательств. В результате были утрачены ценности на общую сумму около 14,4 млн рублей.
В связи с пропажей следователю Никите Тулупову вменили статью о превышении должностных полномочий, однако затем прокуратура прекратила это дело.
Как писала газета ВЗГЛЯД, блогер Лерчек отказалась от проверки на полиграфе по делу о пропавших украшениях.
Также было отменено возбуждение уголовного дела против следователя по ее делу.
Следственный комитет завел новое уголовное дело после обысков у блогера.