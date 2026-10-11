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Блогер Лерчек отказалась от полиграфа по делу о пропавших украшениях
Лерчек отказалась от полиграфа по делу о пропавших украшениях
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) отказалась проходить проверку на детекторе лжи в ходе разбирательства об исчезновении ее украшений на 14,4 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах.
«Чекалина отказалась от прохождения проверки на полиграфе в рамках доследственной проверки по факту пропажи у нее ювелирных изделий», – передает ТАСС слова источника.
Ранее следователи по делу блогера успешно прошли исследование на детекторе лжи. Аппаратура подтвердила их непричастность к исчезновению ценностей. Речь идет об украшениях на 14,4 млн рублей, изъятых при обыске и пропавших к концу предварительного расследования.
Во время следственных действий у Чекалиной и ее бывшего супруга изъяли более 20 комплектов брендовых изделий, включая Cartier, Graff и Rolex. По информации адвоката Виктора Дугина, следователь не вернул ценности владелице.
В связи с исчезновением украшений возбуждено уголовное дело.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следствие запросило для следователя, изъявшего ценности, домашний арест, но суд отказался арестовать следователя.