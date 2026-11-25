Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.6 комментариев
В Италии запретили выезд подозреваемому в наемничестве на Украине
Полиция Италии: Подозреваемому в наемничестве на Украине запретили выезд
Правоохранительные органы итальянской провинции Монца-э-Брианца запретили покидать страну 45-летнему мужчине, который подозревается в участии в боевых действиях на Украине в качестве наемника.
Суд по запросу прокуратуры Монцы вынес постановление о запрете на выезд без специального разрешения для местного жителя. Расследование в отношении итальянца началось в 2025 году после появления в открытых источниках информации о его якобы попадании в плен к российским военным, сообщается на сайте полиции Италии.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина не находился в плену, однако следствие собрало улики, указывающие на его неоднократные поездки на украинскую территорию в период с 2023 по 2025 год для участия в конфликте на стороне формирований, не входящих в регулярную армию.
Во время обыска у подозреваемого изъяли баллистический шлем, камуфляжную форму и тактический жилет с шевронами «Интернационального легиона территориальной обороны Украины». Кроме того, полиция нашла радиостанцию, тактические ножи, оптический прибор, деталь от огнестрельного оружия и сертификаты о прохождении военной подготовки.
В качестве меры предосторожности правоохранители также конфисковали у итальянца легально хранившийся арсенал: пять ружей, четыре пистолета, патроны и лицензию на владение оружием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе полиция Италии задержала украинского блогера по обвинению в отмывании средств.
В августе ФСБ сообщила о задержании украинского агента в Мурманской области.
Летом правоохранительные органы задержали в Ставропольском крае иностранца за подготовку теракта.