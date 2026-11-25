Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.4 комментария
Пострадавший в ДТП с мотоциклом в Ярославле подросток умер в больнице
В больнице скончался один из двух подростков, которые пострадали при столкновении мотоцикла с автомобилем в Ярославле, сообщили в областном управлении МВД.
ДТП произошло в понедельник на улице Красноборской: женщина 1969 года рождения за рулем Renault Logan при повороте налево на перекрестке не уступила дорогу мотоциклу Kugoo, передает РИА «Новости».
В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла были госпитализированы. В среду молодой человек 2010 года рождения умер в медицинском учреждении. Второй пострадавший подросток – его ровесник.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье 15-летний подросток на питбайке погиб при столкновении с легковым автомобилем в Ленинградской области.
В середине месяца в Ярославской области несовершеннолетний пассажир погиб при съезде автомобиля Toyota Camry в кювет.
В прошлом месяце в Саратовской области погибла несовершеннолетняя пассажирка перевернувшегося автомобиля Toyota Corolla под управлением 16-летнего юноши.