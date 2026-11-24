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МИД вызвал временного поверенного Латвии
МИД вызвал временного поверенного Латвии из-за ситуации с пенсиями
Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Латвии Рамону Красовску из-за требований Риги уволить сотрудников социального отдела российского посольства, обеспечивающих выплаты военным пенсионерам.
Рига в ультимативной форме потребовала прекратить трудовые отношения с принятыми на месте сотрудниками отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России, сообщается на сайте МИД. Латвийскому дипломату разъяснили, что увольнение работников сделает невозможным продолжение выплат военным пенсионерам в соответствии с двусторонним соглашением от 1994 года.
Российской стороной была вручена нота с инициативами по возобновлению переговоров о трудоустройстве принятого на месте персонала в посольство Латвии в Москве. Риге также предложили провести консультации для возможного внесения изменений в межправительственное соглашение и уточнения статуса сотрудников отдела.
Москва призвала латвийские власти оценить гуманитарные последствия планируемого увольнения. В ведомстве подчеркнули, что прекращение выплат затронет почти шесть тысяч военных пенсионеров и членов их семей, для многих из которых эти деньги являются единственным источником дохода, и призвали не создавать социальных проблем для уязвимой группы населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце временного поверенного в делах Латвии в России Рамону Красовску вызвали в МИД из-за требований Риги уволить сотрудников социального обеспечения российского посольства.
Летом жесткие требования властей Латвии к знанию государственного языка стали причиной тяжелых стрессов у пожилых русскоязычных жителей республики.
В прошлом году глава латвийского МИД Байба Браже сообщила о переводе российской стороной 13 млн евро для выплаты военных пенсий проживающим в Латвии пенсионерам.