Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только сама субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Неизвестные снаряды поразили три судна в Ормузском проливе
UKMTO: В Ормузском проливе три судна попали под обстрел
В Ормузском проливе три судна подверглись атаке неустановленными снарядами, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
«В верифицированном сообщении говорилось о том, что три судна были поражены неустановленными снарядами во время следования в восточном направлении. Суда продолжили свой маршрут. Все члены экипажа на месте», – передает ТАСС сообщение UKMTO.
Инцидент произошел вечером в понедельник. Он классифицирован как нападение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о возгорании на танкере в Ормузском проливе после попадания неизвестного снаряда.
В четверг снаряд поразил машинное отделение другого танкера в Ормузском проливе.
В прошлом месяце в Ормузском проливе произошло возгорание на судне у побережья Омана.