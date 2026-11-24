UKMTO: В Ормузском проливе три судна попали под обстрел

Tекст: Валерия Городецкая

«В верифицированном сообщении говорилось о том, что три судна были поражены неустановленными снарядами во время следования в восточном направлении. Суда продолжили свой маршрут. Все члены экипажа на месте», – передает ТАСС сообщение UKMTO.

Инцидент произошел вечером в понедельник. Он классифицирован как нападение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о возгорании на танкере в Ормузском проливе после попадания неизвестного снаряда.

В четверг снаряд поразил машинное отделение другого танкера в Ормузском проливе.

В прошлом месяце в Ормузском проливе произошло возгорание на судне у побережья Омана.