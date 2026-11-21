Tекст: Вера Басилая

Армия Ирана сообщила, что силы ПВО повредили самолет F-16 армии США, который пролетал над Персидским заливом, передает РИА «Новости».

«Силы ПВО запустили ракету, и в результате ее взрыва рядом с самолетом он получил повреждения. Пилот был вынужден совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту в регионе», – говорится в заявлении пресс-службы армии Ирана.

Других подробностей произошедшего иранские военные не привели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник противовоздушная оборона армии Ирана сбила американский беспилотный летательный аппарат MQ-1 над Ормузским проливом.

До этого Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на военной базе в Бахрейне. В сентябре несколько американских военных самолетов получили повреждения в результате ночного удара Ирана по авиабазе в Иордании.