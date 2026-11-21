19 ноября 2026 года в Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. Саммит России, Китая и США вычеркнул из мировой политики прямых наследников тех, кто более 500 лет всем распоряжался.2 комментария
Армия Ирана заявила о повреждении американского F-16 над Персидским заливом
Иранские силы противовоздушной обороны нанесли повреждения американскому военному самолету F-16 над Персидским заливом, вынудив его совершить экстренную посадку, сообщила армия Ирана.
Армия Ирана сообщила, что силы ПВО повредили самолет F-16 армии США, который пролетал над Персидским заливом, передает РИА «Новости».
«Силы ПВО запустили ракету, и в результате ее взрыва рядом с самолетом он получил повреждения. Пилот был вынужден совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту в регионе», – говорится в заявлении пресс-службы армии Ирана.
Других подробностей произошедшего иранские военные не привели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник противовоздушная оборона армии Ирана сбила американский беспилотный летательный аппарат MQ-1 над Ормузским проливом.
До этого Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о поражении радиолокационной станции системы ПВО США на военной базе в Бахрейне. В сентябре несколько американских военных самолетов получили повреждения в результате ночного удара Ирана по авиабазе в Иордании.