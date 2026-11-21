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Птицефабрика «Свердловская» приостановила поставки из-за болезни птиц
На одной из производственных площадок птицефабрики «Свердловская» ввели жесткий карантин в связи с заболеванием поголовья, при этом министр агропромышленного комплекса региона Анна Кузнецова заверила в сохранении стабильных поставок куриных яиц.
Власти региона сообщили о введении карантинных мер на одной из площадок местной птицефабрики вечером в пятницу. Специалисты регионального противоэпизоотического отряда в максимально короткие сроки проводят дезинфекцию, передает РИА «Новости».
«Востребованный продукт есть в наличии во всех магазинах торговых сетей области. Приостановка поставок продукции «Свердловской" птицефабрики не повлияет на насыщение рынка», – подчеркнула министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.
Отмечается, что крупные торговые сети уже начали наращивать поставки куриных яиц из других регионов, чтобы полностью удовлетворить спрос населения. На самом производстве ситуация остается под контролем, а сотрудники обеспечены средствами защиты и продолжают работу в штатном режиме.
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