Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на птицефабрике в Тюменской области
В Тюменской области в Онохинском сельском поселении выявлено массовое заболевание на птицефабрике, из-за чего производство временно остановили.
Вспышка птичьего гриппа произошла на птицефабрике в Тюменской области, передает Ura.ru. Продукцию завода полностью перестали поставлять на рынок, сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«На территории птицеводческого предприятия в Тюменской области произошла вспышка инфекционного заболевания птиц. Продовольственная безопасность региона под контролем. Поставки продукции предприятия прекращены. Чтобы не допустить распространения заболевания за пределы предприятия, было принято решение о проведении убоя птицы с последующим ее уничтожением», – рассказали в инфоцентре.
Для ликвидации очага определили место для уничтожения заболевших птиц, учитывая направление ветра и удаленность от жилых домов. Уничтожение инфицированных животных будет происходить в ночное время, чтобы снизить риск распространения инфекции.
По сведениям собственных источников издания в региональном агропромышленном комплексе, речь идет о птицефабрике «Пышминская», которая расположена в Онохинском сельском поселении.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вирус птичьего гриппа представляет значительную угрозу из-за возможности перехода между видами.