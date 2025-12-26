В Южной Корее потребовали 10 лет тюрьмы для экс-президента Юн Сок Ёля

Tекст: Алексей Дегтярёв

Прокуратура Южной Кореи запросила для бывшего президента Юн Сок Ёля 10 лет тюрьмы по различным обвинениям, передает ТАСС.

Из них пять лет им рекомендовано за препятствование органам власти при исполнении, когда Юн Сок Ёль дал указание своей охране блокировать собственный арест.

Еще три года прокуроры потребовали за нарушение прав членов кабинета министров: в декабре не всех пригласили на закрытое обсуждение введения военного положения. Юн Сок Ёлю вменяют также распространение ложных сведений и попытку уничтожить доказательства, а именно записи телефонных звонков. Кроме того, два года тюрьмы прокуратура просит за подготовку декларации о военном положении.

Адвокаты экс-президента считают, что приговор следует выносить лишь после разбирательства по основному обвинению в мятеже. Вердикт по эпизоду с препятствованием властям ожидается 16 января, а 18 января, как предполагается, истечет срок содержания Юн Сок Ёля под стражей.

Юн Сок Ёль в декабре 2024 года объявил о введении военного положения в Южной Корее «для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя».

После попытки силового давления на парламент депутатам удалось принять резолюцию, требующую от президента отменить военное положение. Позже Юн Сок Ёль извинился за свои действия и заявил, что не станет избегать политической и юридической ответственности.