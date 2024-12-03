В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Президент Южной Кореи ввел военное положение
Президент Южной Кореи ввел военное положение из-за угрозы импичмента
Южнокорейский лидер Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране, пишет агентство Ренхап.
Это решение было принято после экстренного совещания, которое президент провел в своем офисе ночью, передает РИА «Новости».
По данным Ренхап, поводом для этого шага стала угроза паралича власти на фоне попыток проведения против него процедуры импичмента. Также в сообщении указывается, что мера связана с «борьбой со сторонниками» КНДР.
На прошлой неделе президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, обсудив совместные меры безопасности в ответ на возможное сотрудничество России и КНДР.