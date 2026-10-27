Синоптик спрогнозировал приход «автомобильной зимы» в Москву на следующей неделе

Синоптик Леус призвал московских водителей сменить летнюю резину на зимнюю

Tекст: Мария Иванова

«Автомобильная зима» придет в Москву на следующей неделе, для автомобилистов наступит пора смены летней резины на зимнюю, написал Леус.

По его словам, в начале первой декады ноября температурный фон снизится до 5 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут опускаться к нулевой отметке, а во второй пятидневке ожидаются заморозки.

В середине следующей недели возрастет вероятность дождей, которые могут переходить в смешанные осадки. 3-4 ноября возможен первый снег, а после 5-6 ноября местами появится временный снежный покров.

Специалист напомнил, что летние покрышки при температуре ниже 5 градусов тепла теряют свои свойства, поэтому автомобилистам пора отправиться в шиномонтаж.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Гидрометцентр сообщил об отсутствии снега в Москве до конца октября.

В середине месяца Михаил Леус заявил о возможности использования летней резины еще две-три недели.

В начале месяца метеобюро рекомендовало переходить на зимние шины в конце октября или начале ноября.