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Собянин предложил москвичам обсудить концепцию нового цирка на Вернадского
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в обсуждении и голосовании по вопросу строительства нового здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.
В своем блоге он отметил, что текущее здание цирка, построенное более полувека назад, уже не может обеспечивать комфорт зрителей и качество представлений. «В жаркие дни там очень душно. В дождливые – банально протекает крыша», – отметил Собянин.
В сообщении на официальном сайте мэра Москвы говорится, что необходимо создать современное цирковое пространство, которое позволит проводить шоу, превосходящие мировые образцы. Среди возможных новшеств, которые могут быть использованы в новом здании, мэр назвал лазерную проекцию на водопаде, который внезапно появится прямо из-под купола цирка, и акробатические прыжки с большой высоты в бассейн. Он также отметил, что модульная сцена позволит включать в программу ледовые, конные, водные и эстрадные номера.
Цирк должен быть современным, с возможностями для постановки ярких и захватывающих шоу, в которых активно используются виртуальная реальность и другие технологии завтрашнего дня, подчеркнул мэр Москвы. Классический цирковой манеж должен в считанные минуты трансформироваться в полноценный бассейн для водных представлений или в каток для танцев на льду.
Мэр призвал жителей Москвы принять участие в голосовании на проекте «Активный гражданин», чтобы определить, стоит ли строить новый Большой цирк и, если да, то где именно. «Давайте вместе с вами определимся, быть или не быть в Москве новому Большому цирку», – написал Собянин. Если вы поддержите эту идею, то тогда будем обсуждать концепцию нового цирка, которая должна соответствовать месту его будущего расположения», – добавил он.
Строительство нового здания позволит повысить уровень комфорта, расширить площади и создать условия для содержания животных, соответствующие современным стандартам. Новое цирковое пространство даст артистам и дрессировщикам возможность создавать шоу, превосходящие лучшие образцы циркового искусства, как в Москве, так и за рубежом.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что оценка проекта реконструкции Большого Московского цирка должна быть доверена жителям столицы, подчеркнув, что усилия властей и горожан сделали Москву одним из лучших городов мира.