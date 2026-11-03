Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.0 комментариев
При пожаре в торговом павильоне Москвы спасли пять человек
В одноэтажном торговом павильоне на юге Москвы произошел пожар, спасены пять человек, пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.
На Липецкой улице на юге Москвы произошло возгорание в административном здании, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Из здания были эвакуированы 27 человек. Пожарным удалось спасти пять человек, по предварительным данным, никто не пострадал.
Источник агентства в оперативных службах уточнил, что загорелся одноэтажный торговый павильон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник из-за возгорания в здании торгового центра в Новой Москве эвакуировали около 150 человек.
В субботу во Всеволожске Ленинградской области загорелся второй этаж торгового центра, пожар локализовали на площади 2250 кв. метров.
В августе экстренные службы провели эвакуацию посетителей и персонала из-за возгорания в торговом комплексе на улице Адмирала Лазарева в Москве.