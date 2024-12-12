Госдума одобрила увеличение штрафов за превышение скорости на 50%

Tекст: Алексей Дегтярев

Увеличены также штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Теперь за это нарушение водителям грозит штраф до 45 тыс. рублей, передает ТАСС.

Та же сумма штрафа предусмотрена за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Поправки о повышении штрафов были приняты при рассмотрении во втором чтении законопроекта о введении штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Эти меры усиливают ответственность водителей и направлены на снижение количества нарушений на дорогах.

В июле Госдума одобрила законопроект, ужесточающий штрафы за управление электросамокатами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.