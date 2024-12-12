Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Госдума одобрила увеличение штрафов за превышение скорости на 50%
В четверг на заседании Государственной думы во втором чтении приняли поправки к законопроектам, касающимся увеличения штрафов за нарушения ПДД, штрафы за превышение скорости движения увеличатся на 50%.
Увеличены также штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Теперь за это нарушение водителям грозит штраф до 45 тыс. рублей, передает ТАСС.
Та же сумма штрафа предусмотрена за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Поправки о повышении штрафов были приняты при рассмотрении во втором чтении законопроекта о введении штрафа за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО. Эти меры усиливают ответственность водителей и направлены на снижение количества нарушений на дорогах.
В июле Госдума одобрила законопроект, ужесточающий штрафы за управление электросамокатами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.