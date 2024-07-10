Госдума одобрила ужесточение штрафов за езду на электросамокатах в нетрезвом виде

Tекст: Александра Юдина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что число ДТП с участием СИМ за последние годы резко возросло, а жертвами таких аварий часто становятся дети и пожилые люди, передает ТАСС.

«Граждане требуют ужесточить ответственность для нарушителей», – указал он.

Законопроект, разработанный группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом, предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В частности, за управление СИМ в состоянии опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования будет грозить штраф от 20 до 30 тыс. рублей. Для велосипедистов, управляющих транспортным средством в нетрезвом виде, сохраняется действующая санкция – штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.

Помимо ужесточения штрафов за пьяную езду, законопроект также вводит ряд других мер, направленных на повышение безопасности использования СИМ.

Так, предлагается установить максимальную скорость движения СИМ на дорогах общего пользования, ограничить движение СИМ по тротуарам и пешеходным зонам, обязать владельцев СИМ оборудовать их светоотражателями и ужесточить требования к техническому состоянию СИМ.