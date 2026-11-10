СК Армении завел дело после смерти в СИЗО кандидата в мэры Степанавана

Tекст: Алексей Дегтярёв

По ее словам, по факту смерти Геворгяна инициировано уголовное производство, также назначена судебно-медицинская экспертиза, передает ТАСС.

Руководитель отдела по коммуникациям и связям с общественностью партии Нелли Аветисян рассказала, что 46-летний Геворгян умер в СИЗО из-за остановки сердца.

Омбудсмен Армении Анаит Манасян начала разбирательство в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен» для выяснения обстоятельств произошедшего.

Геворгян был арестован на два месяца 21 октября по обвинению в даче взятки. Задержанию предшествовали обыски в домах и офисах более десятка сторонников и представителей «Сильной Армении». Выборы в Степанаване прошли 25 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Ереване арестовал лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

Ранее 12 армянских оппозиционных политических сил объявили о консолидации для достижения общенациональных целей по итогам встречи партии.

Летом телерадиоведущий Армен Гаспарян сообщил о содержании властями Армении под стражей более двух тысяч политических оппонентов.