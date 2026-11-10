В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
СК Армении завел дело после смерти в СИЗО кандидата в мэры Степанавана
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в связи со смертью в СИЗО кандидата в мэры Степанавана от оппозиционной партии «Сильная Армения» Арсена Геворгяна, сообщила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян.
По ее словам, по факту смерти Геворгяна инициировано уголовное производство, также назначена судебно-медицинская экспертиза, передает ТАСС.
Руководитель отдела по коммуникациям и связям с общественностью партии Нелли Аветисян рассказала, что 46-летний Геворгян умер в СИЗО из-за остановки сердца.
Омбудсмен Армении Анаит Манасян начала разбирательство в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен» для выяснения обстоятельств произошедшего.
Геворгян был арестован на два месяца 21 октября по обвинению в даче взятки. Задержанию предшествовали обыски в домах и офисах более десятка сторонников и представителей «Сильной Армении». Выборы в Степанаване прошли 25 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг суд в Ереване арестовал лидера оппозиционной партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.
Ранее 12 армянских оппозиционных политических сил объявили о консолидации для достижения общенациональных целей по итогам встречи партии.
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