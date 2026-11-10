Юбилейный Национальный рекламный форум стартовал в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

В Москве состоялся первый день десятого Национального рекламного форума (НРФ), посвященный глобальным трендам рекламной и медиаиндустрии. На церемонии открытия участники подвели первые итоги реализации меморандума о сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей в профессиональных конкурсах рекламы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Реклама не только помогает людям делать выбор, но и передает обществу ценностные ориентиры», – заявил Новиков. Он добавил, что образы многодетной семьи и заботы о природе могут становиться частью культуры и передаваться между поколениями.

Директор по социальным исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Андрей Даудрих представил результаты изучения эмоционального состояния россиян. По его словам, на фоне информационной перегрузки 31% опрошенных относятся к группе жизнерадостных, а 23% – к тревожным. Эксперт отметил, что 84% граждан ежедневно читают новости в интернете.

Участники форума также обсудили влияние технологий на доверие к медиа. Директор по развитию бизнеса агентства Arena Мария Кожевникова сообщила, что 78% россиян обеспокоены возможной утратой навыков из-за развития искусственного интеллекта. В свою очередь CEO Blacklight Максим Перлин предупредил об угрозе дипфейков, с которыми сталкивались 55% пользователей Сети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Новиков сообщил о росте доли телевизионной рекламы с участием многодетных семей до пятой части всего эфира.