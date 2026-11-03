В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.3 комментария
ВС России поразили сухогруз под Одессой и логистический центр в Бердичеве
ВС России поразили логистический центр «Новой почты» в Житомирской области
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой, доставлявшим военные грузы для украинской армии.
Российские военные продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и морским судам, которые задействованы для доставки грузов военного назначения украинской армии, сообщает Минобороны в Max.
Днем вторника в результате атаки был поражен логистический центр «Новая почта» в городе Бердичеве Житомирской области. На его территории хранились и распределялись военные грузы, которые западные страны поставляли Вооруженным силам Украины.
Кроме того, в акватории Черного моря в 24 км южнее Одессы дроны поразили сухогруз. Судно доставляло на Украину военное имущество и грузы двойного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство обороны России сообщило о поражении беспилотниками морского сухогруза с военными грузами для украинской армии в 16 км от Одессы.
В субботу Министерство обороны сообщило о поражении перевозившего военные грузы морского судна.
В пятницу российские беспилотники поразили еще одно доставлявшее военные грузы морское судно.