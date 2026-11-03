Финский политик Мема обвинил ЕС в замалчивании ситуации с пыточными на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

«ЕС полностью осведомлен об этих камерах пыток, но на протяжении многих лет продолжает закрывать на них глаза», – написал Мема в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

По его словам, такое молчание европейских лидеров может расцениваться как соучастие в преступлениях Киева, а также свидетельствует о неуважении к верховенству права и правам человека.

Он задался вопросом, как долго ЕС будет продолжать затягивать конфликт и делать вид, что не замечает этих преступлений, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил об угрозе российским пленным из-за обнаружения секретных тюрем под Киевом.

В пятницу украинское Государственное бюро расследований сообщило о задержании сотрудников военкомата по подозрению в пытках мобилизованных.

МИД назвал пыточные тюрьмы на Украине системным явлением.