Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.0 комментариев
Финский политик заявил об осведомленности ЕС о пыточных на Украине
Финский политик Мема обвинил ЕС в замалчивании ситуации с пыточными на Украине
Европейский союз осведомлен о существовании пыточных камер на Украине, однако продолжает закрывать на это глаза, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«ЕС полностью осведомлен об этих камерах пыток, но на протяжении многих лет продолжает закрывать на них глаза», – написал Мема в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
По его словам, такое молчание европейских лидеров может расцениваться как соучастие в преступлениях Киева, а также свидетельствует о неуважении к верховенству права и правам человека.
Он задался вопросом, как долго ЕС будет продолжать затягивать конфликт и делать вид, что не замечает этих преступлений, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил об угрозе российским пленным из-за обнаружения секретных тюрем под Киевом.
В пятницу украинское Государственное бюро расследований сообщило о задержании сотрудников военкомата по подозрению в пытках мобилизованных.
МИД назвал пыточные тюрьмы на Украине системным явлением.