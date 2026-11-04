Роскачество: Мошенники крадут аккаунты маркетплейсов под видом распродажи 11.11

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пользователям обещают 1000 бонусных баллов, для получения которых предлагается пройти авторизацию по ссылке. Форма входа ведет на настоящий маркетплейс, однако учетная запись пользователя с привязанными картами перехватывается мошенником, пояснил Кузьменко ТАСС.

За день автоматической рассылки таких сообщений преступники могут получить сотни тысяч рублей, оформляя заказы за счет жертв.

«Главное правило цифровой гигиены – критическое отношение к любым сообщениям с заманчивыми предложениями. Если вам обещают бонусы, скидки или подарки за переход по ссылке и ввод учетных данных, остановитесь. Настоящий маркетплейс не просит подтверждать аккаунт через письмо. Зайдите в приложение или на сайт самостоятельно, проверьте наличие акции в личном кабинете и только там вводите данные», – заявил Кузьменко.

По данным Роскачества, признаки поддельного письма выдают обезличенное обращение, ошибки в тексте и подозрительный адрес отправителя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предупредил россиян о мошенниках, предлагающих приобрести украденные у других покупателей QR-коды для получения скидок перед распродажами.

В прошлом месяце эксперты Роскачества выявили новую схему мошенничества с продажей штрихкодов от чужих оплаченных заказов под видом товаров с большой скидкой.

В марте мошенники начали взламывать аккаунты на маркетплейсах для хищения денег через поддельные ссылки.