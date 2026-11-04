По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Роскачество: Мошенники крадут аккаунты маркетплейсов под видом распродажи 11.11
В преддверии распродажи 11.11 злоумышленники массово рассылают фишинговые письма от имени крупных маркетплейсов для кражи аккаунтов и платежных данных, сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Пользователям обещают 1000 бонусных баллов, для получения которых предлагается пройти авторизацию по ссылке. Форма входа ведет на настоящий маркетплейс, однако учетная запись пользователя с привязанными картами перехватывается мошенником, пояснил Кузьменко ТАСС.
За день автоматической рассылки таких сообщений преступники могут получить сотни тысяч рублей, оформляя заказы за счет жертв.
«Главное правило цифровой гигиены – критическое отношение к любым сообщениям с заманчивыми предложениями. Если вам обещают бонусы, скидки или подарки за переход по ссылке и ввод учетных данных, остановитесь. Настоящий маркетплейс не просит подтверждать аккаунт через письмо. Зайдите в приложение или на сайт самостоятельно, проверьте наличие акции в личном кабинете и только там вводите данные», – заявил Кузьменко.
По данным Роскачества, признаки поддельного письма выдают обезличенное обращение, ошибки в тексте и подозрительный адрес отправителя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предупредил россиян о мошенниках, предлагающих приобрести украденные у других покупателей QR-коды для получения скидок перед распродажами.
В прошлом месяце эксперты Роскачества выявили новую схему мошенничества с продажей штрихкодов от чужих оплаченных заказов под видом товаров с большой скидкой.
В марте мошенники начали взламывать аккаунты на маркетплейсах для хищения денег через поддельные ссылки.