По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
В Ленобласти заблудившийся мужчина сутки просидел на болоте
В Ленинградской области сотрудники пожарной части успешно завершили поисково-спасательную операцию, выведя 63-летнего мужчину, заблудившегося на болоте Пятничный мох, сообщили в ГКУ «Леноблпожспас».
Накануне мужчина выехал на мотоцикле в лесной массив со стороны промзоны «Фосфорит» и сбился с пути, после чего провел ночь в лесу и не смог самостоятельно выбраться, указало ведомство в Max.
Утром к поискам присоединился дежурный караул 124-й пожарной части Кингисеппского отряда. Спасатели работали совместно с полицией. Мужчина сообщил, что слышит звуки спецсигналов, но путь ему преграждал заполненный водой канал шириной около пяти метров.
Огнеборцы развернули трехколенную лестницу, создав переправу через канал, и помогли мужчине выйти из заболоченного леса. В 11.54 спасенного передали полиции. От медицинской помощи он отказался, его жизни ничего не угрожает.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Кировской области спасатели нашли питавшегося восемь дней в лесу сырыми грибами 87-летнего пенсионера.
В августе турист из России застрял на высокой сосне во время полета на параплане в Индонезии.
В прошлом году в Литве после недели поисков нашли четвертого погибшего американца из экипажа утонувшей в болоте бронемашины.