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Петербуржца похитили ради 5,5 млн рублей в криптовалюте
СК: В Петербурге арестовали шестерых человек за похищение мужчины и грабеж
В Петербурге правоохранительные органы задержали шестерых местных жителей, которые силой заставили знакомого перевести им крупную сумму в криптовалюте, сообщил Следственный комитет.
Следователи завели уголовное дело в отношении шестерых мужчин в возрасте от 24 до 40 лет по статьям о грабеже и похищении человека, указало ведомство в Max.
По данным следствия, 16 октября двое злоумышленников решили ограбить знакомого мужчину, зная о наличии у него сбережений. Они привлекли еще четверых соучастников и напали на потерпевшего. Мужчину силой усадили в автомобиль и заставили перевести им не менее 5,5 млн рублей в криптовалюте.
Полиция установила личности нападавших и задержала их. Пятерых фигурантов суд отправил под стражу, еще одного поместили под домашний арест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщила об аресте двух обвиняемых в похищении подростка.
В прошлом году суд Петербурга отправил под стражу двух фигурантов дела о нападении на футболиста и похищении предпринимателя.
В марте того же года полиция задержала подозреваемых в похищении петербургского подростка с целью вымогательства криптовалюты.