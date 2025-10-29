России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».5 комментариев
Суд Петербурга арестовал двух фигурантов дела о похищении футболиста
В Петербурге пятого и шестого подозреваемых по делу о нападении на футболиста Андрея Мостового и похищении предпринимателя отправили под арест до 25 декабря.
Октябрьский суд Петербурга вынес решение о заключении под стражу двух фигурантов дела о нападении на футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похищении бизнесмена Сергея Селегеня, передает ТАСС.
В сообщении объединенной пресс-службы судов города отмечается: «Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Ануфриева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 – п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (подстрекательство к похищению человека), и Даниила Лосева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека). Срок меры – 25 декабря».
Таким образом, это пятый и шестой участники, которым меры пресечения были определены после задержания по резонансному делу о нападении и похищении на Крестовском острове.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители в Петербурге задержали шестого подозреваемого по делу о нападении на футболиста Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня.
Генеральный директор компании «Физика Девелопмент» Сергей Селегеня стал жертвой похищения, когда его силой посадили в автомобиль и потребовали выкуп в размере 10 млн рублей, угрожая пистолетом.
Подозреваемые в похищении футболиста «Зенита» получили указания от человека с ником «Сатанист» через мессенджер Telegram.