Бразилия осудила удары США и Израиля по Ирану
Власти Бразилии осудили совместную атаку США и Израиля на иранские объекты
Официальный Рио-де-Жанейро назвал агрессией действия Вашингтона и Тель-Авива, выразив тревогу из-за роста напряженности на Ближнем Востоке.
Власти южноамериканской страны выступили с резкой критикой в адрес Вашингтона и Тель-Авива из-за обострения ситуации, передает ТАСС.
В официальном коммюнике подчеркивается недопустимость агрессивных действий против Тегерана, которые ведут к росту напряженности в регионе.
«Бразильское правительство осуждает и выражает серьезную озабоченность в связи с атаками, осуществленными сегодня, 28 февраля, Соединенными Штатами и Израилем против целей в Иране», – гласит текст заявления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.
Министерство иностранных дел России решительно осудило нанесенные Вашингтоном и Тель-Авивом авиаудары.
Глава ведомства Сергей Лавров в разговоре с иранским коллегой назвал атаку неспровоцированным нарушением международного права.