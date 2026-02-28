Бразилия осудила удары США и Израиля по Ирану

Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне

Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иран нанес удары по американским военным объектам в Катаре, ОАЭ и Бахрейне, сообщает РИА «Новости». По словам корреспондента агентства в Катаре, в стране раздались сильные взрывы, а местные службы экстренно предупредили жителей укрыться в домах и не выходить на улицу.

Аналогичные сообщения о взрывах поступают из столицы ОАЭ: очевидец из Абу-Даби рассказал, что слышал несколько глухих взрывов с интервалом в пять-десять минут.

Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару, сообщает ТАСС со ссылкой на бахрейнское новостное агентство BNA. Подробная информация о последствиях и возможных жертвах ожидается позже.

Турецкий телеканал NTV показал кадры с черным дымом над базой США в Бахрейне; Anadolu отмечает, что ранее в этом районе были слышны мощные взрывы.

Кроме того, Катар закрыл свое воздушное пространство для полетов, в том числе транзитных рейсов в третьи страны. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации «Доха», отвечающей за авиационный трафик над страной.

«Воздушное пространство закрыто, ориентировочно, до 13:00 по всемирному времени (16:00 мск), в том числе для транзита бортов в третьи страны», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Вашингтон объяснил свои действия необходимостью предотвратить получение Ираном ядерного оружия и устранить ракетную угрозу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный источник иракского агентства INA в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

А командование Корпуса стражей исламской революции заявило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран. До этого Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.