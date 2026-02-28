Tекст: Вера Басилая

Соответствующее решение касается территорий, фактически неподконтрольных украинской стороне, сообщает RT. Информация о смене топонимов распространяется со ссылкой на украинского активиста Павла Островского.

В Донецке Буденновский район теперь предлагают называть Богодуховским, а Ворошиловский – Юзовским. Калининский район киевские чиновники обозначили как Калиновский, Кировский стал Рутченковским, Куйбышевский – Смолянским. Ленинский, Петровский и Пролетарский районы получили названия Александровский, Вознесенский и Чумаковский.

Изменения затронули и Луганск, где Артемовский район переименован в Вильховский, Октябрьский – в Вергунский, а Ленинский – в Шевченковский. В Макеевке Кировский район стал Грузским, Советский – Ханжонковским, Червоногвардейский – Берестовским, а в Горловке Калининский теперь именуется Киндратовским.

Ранее украинский парламент одобрил постановления о переименовании 328 населенных пунктов.

Власти Киева переименовали десять улиц, которые ранее носили имена российских общественных и культурных деятелей.

Российское военно-историческое общество предложило использовать исключительно исторические географические названия.