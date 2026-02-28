35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Киевские власти «утвердили» новые названия районов городов Донбасса
Украинское руководство утвердило список новых названий для административных единиц в Донецке, Луганске и Макеевке.
Соответствующее решение касается территорий, фактически неподконтрольных украинской стороне, сообщает RT. Информация о смене топонимов распространяется со ссылкой на украинского активиста Павла Островского.
В Донецке Буденновский район теперь предлагают называть Богодуховским, а Ворошиловский – Юзовским. Калининский район киевские чиновники обозначили как Калиновский, Кировский стал Рутченковским, Куйбышевский – Смолянским. Ленинский, Петровский и Пролетарский районы получили названия Александровский, Вознесенский и Чумаковский.
Изменения затронули и Луганск, где Артемовский район переименован в Вильховский, Октябрьский – в Вергунский, а Ленинский – в Шевченковский. В Макеевке Кировский район стал Грузским, Советский – Ханжонковским, Червоногвардейский – Берестовским, а в Горловке Калининский теперь именуется Киндратовским.
Ранее украинский парламент одобрил постановления о переименовании 328 населенных пунктов.
Власти Киева переименовали десять улиц, которые ранее носили имена российских общественных и культурных деятелей.
Российское военно-историческое общество предложило использовать исключительно исторические географические названия.