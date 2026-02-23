В Сумах разразился скандал из-за вечеринки с генераторами для ТЦК и СБУ

Tекст: Вера Басилая

Российские силовики сообщили, что в Сумах разгорелся скандал, связанный с вечеринкой для сотрудников полиции, территориального центра комплектования (ТЦК), Службы безопасности Украины (СБУ), администрации и нацгвардии, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, вечеринка вызвала недовольство у местных жителей из-за того, что для «развлечения элиты города» были использованы резервные мощности: генераторы и другое оборудование. Он отметил, что для обеспечения безопасности мероприятия были предприняты беспрецедентные меры.

По его словам, сотрудники ТЦК не проверяли документы у участников вечеринки, что дало возможность присутствовать на мероприятии так называемым «блатным уклонистам».

Также собеседник агентства рассказал, что в других регионах Украины, в частности в Виннице и Одессе, местные жители пытались отбить мужчин от представителей ТЦК, а в Тернополе сотрудники этого ведомства начали действовать в гражданской одежде, чтобы ловить людей.

Ранее одесситы захватили сотрудника ТЦК после похищения мужчины на улице.

