В Сумах разразился скандал из-за вечеринки с генераторами для ТЦК и СБУ
Вечеринка с участием сотрудников полиции, ТЦК, СБУ и других «освобожденных от мобилизации» лиц в Сумах вызвала возмущение из-за использования резервных генераторов и усиленных мер безопасности, сообщили в российских силовых структурах.
Российские силовики сообщили, что в Сумах разгорелся скандал, связанный с вечеринкой для сотрудников полиции, территориального центра комплектования (ТЦК), Службы безопасности Украины (СБУ), администрации и нацгвардии, передает ТАСС.
По словам собеседника агентства, вечеринка вызвала недовольство у местных жителей из-за того, что для «развлечения элиты города» были использованы резервные мощности: генераторы и другое оборудование. Он отметил, что для обеспечения безопасности мероприятия были предприняты беспрецедентные меры.
По его словам, сотрудники ТЦК не проверяли документы у участников вечеринки, что дало возможность присутствовать на мероприятии так называемым «блатным уклонистам».
Также собеседник агентства рассказал, что в других регионах Украины, в частности в Виннице и Одессе, местные жители пытались отбить мужчин от представителей ТЦК, а в Тернополе сотрудники этого ведомства начали действовать в гражданской одежде, чтобы ловить людей.
Ранее одесситы захватили сотрудника ТЦК после похищения мужчины на улице.
Боевики ГУР объявили охоту на украинских мужчин в прифронтовой зоне.