Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России

Путин: Герои-военнослужащие в зоне СВО являются настоящими патриотами

Tекст: Валерия Городецкая

В День защитника Отечества он вручил в Кремле государственные награды, передает РИА «Новости». Военнослужащие были удостоены званий Героя России и орденов Мужества.

«Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами – настоящие патриоты России», – сказал глава государства на церемонии.

Он также заявил, что российские военные действуют слаженно и четко в зоне специальной военной операции. По его словам, грамотные и смелые действия героев СВО, личная храбрость и решительность помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции российских войск на самых напряженных участках и направлениях.

Ранее патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества.