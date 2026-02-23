23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.2 комментария
Путин назвал героев СВО настоящими патриотами России
Президент Владимир Путин назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации, настоящими патриотами России.
В День защитника Отечества он вручил в Кремле государственные награды, передает РИА «Новости». Военнослужащие были удостоены званий Героя России и орденов Мужества.
«Сегодня в Кремле собрались не просто профессионалы с огромным опытом и безупречной выучкой. Это командиры, которые с самого начала военной операции ведут бой рядом со своими солдатами, делят все испытания со своими однополчанами, это люди с твердыми нравственными принципами, идеалами – настоящие патриоты России», – сказал глава государства на церемонии.
Он также заявил, что российские военные действуют слаженно и четко в зоне специальной военной операции. По его словам, грамотные и смелые действия героев СВО, личная храбрость и решительность помогли тщательно спланировать и блестяще реализовать наступательные операции российских войск на самых напряженных участках и направлениях.
Ранее патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем защитника Отечества.