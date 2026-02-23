«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.24 комментария
Белоусов отметил решительные действия военных в зоне спецоперации
Глава Минобороны России Белоусов отметил стойкость российских военных в зоне СВО
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с праздником, подчеркнув их мужество и профессионализм при выполнении задач в зоне специальной военной операции.
Руководитель оборонного ведомства Андрей Белоусов обратился к личному составу и ветеранам по случаю 23 февраля, передает ТАСС. Он заявил, что современные бойцы продолжают славные традиции предков.
«Равняясь на подвиги героев, нынешнее поколение военнослужащих с честью выполняет свой воинский долг, при решении поставленных задач неизменно демонстрирует высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку», – говорится в тексте поздравления.
Белоусов также подчеркнул, что в условиях СВО бойцы действуют решительно, проявляют несгибаемую волю и надежно защищают национальные интересы. По его словам, праздник олицетворяет доблестные вехи истории и сохраняет память о защитниках свободы страны.
В заключение министр поблагодарил военных за добросовестную службу, пожелав им и их семьям здоровья, благополучия и новых свершений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручить государственные награды.
В своем обращении президент обозначил ускоренное развитие вооружений и усиление ядерной триады с опорой на боевой опыт спецоперации.