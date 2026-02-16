Военкор Котенок заявил об объявлении Эстонией войны России

Tекст: Валерия Городецкая

«Похоже, Эстония объявила войну России. Я понимаю, конечно, что на лай шавок обращать внимание – такое. Но такое ощущение, что шавкам давно пора дать по носу. Может, кто-то расскажет это наверху, что нас эсточнцы бомбить собрались?», – написал Котенок в своем Telegram-канале.

Ранее Цахкна заявил, что Эстония готова «перенести войну» на территорию России в случае вторжения на свою территорию, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание «Европейская правда».

«Я думаю, что НАТО сильнее, чем когда-либо. У нас уже есть новые планы обороны, и это означает, что мы не просто ждем. Если Россия вторгнется на нашу территорию, то начав сопротивление, мы перенесем войну на территорию России», – сказал он.

Цахкна также отверг распространенное мнение о том, что Эстония является одной из самых уязвимых стран Европы и якобы может стать первой целью в случае атаки со стороны России. По его словам, подобные заявления – фейк.

Кроме того, министр считает ошибкой попытки вести переговоры с Россией без четкого плана. Он напомнил, что Европа уже десятилетиями придерживалась подобной стратегии, но она, по его мнению, не принесла результатов.

Цахкна добавил, что сейчас не время искать специального посланника Европейского Союза для переговоров с Кремлем. Он считает, что подобная инициатива лишь ослабит ЕС и Украину, а любой такой посланник рискует вернуться «в униженном положении».

Ранее президент Эстонии Алар Карис призвал назначить специального европейского посланника для возобновления контактов с Россией.

Эстонский депутат назвал слова Кариса о переговорах с Россией провалом кабмина.

Газета ВЗГЛЯД писала, что ненависть к России вызвала кризис в Эстонии.