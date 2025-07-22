А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
В Госдуме предложили призывать на срочную службу круглый год
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий право призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года.
Документ внесли на рассмотрение председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, передает ТАСС.
Сейчас, согласно действующему законодательству, призыв осуществляется дважды в год – весной и осенью, на основании указа президента. Авторы предлагают изменить сроки призыва, определив их с 1 января по 31 декабря, сохранив при этом необходимость указа президента для начала кампании. В документе подчеркивается, что отправка призывников к месту службы будет проходить, как и сейчас, два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря
Напомним, в России изменились правила призыва в армию.