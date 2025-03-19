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В России изменились правила призыва в армию
С 1 апреля в России начнут действовать новые правила призыва на военную службу, которые предполагают, в том числе, отправку не призванных весной граждан осенью.
Набор в армию по призыву с 1 апреля будет осуществляться в России по новым правилам. В числе нововведений издание называет расширение списка профессий для прохождения альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток, а также начало работы единого реестра призывников, передает «Парламентская газета».
Так, призывники, которых не успели отправить в военную часть весной, будут направлены туда в течение осени, уточняет издание.
Ранее Генштаб заявил об освобождении призывников от задач СВО в новых регионах.