Генштаб заявил об освобождении призывников от задач СВО в новых регионах

Генштаб: Призывников не отправят на спецоперацию в новых регионах России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, военнослужащие по призыву не будут привлекаться для выполнения задач специальной военной операции (СВО) в новых регионах, передает ТАСС. Цимлянский подчеркнул, что это касается всех, кто проходит военную службу по призыву.

Осенняя призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Исключение составят граждане, проживающие в районах Крайнего Севера, где призыв начнется с 1 ноября. Срок службы по призыву останется прежним – 12 месяцев. Отправка призывников со сборных пунктов начнется с 15 октября.

Подводя итоги весеннего призыва, Цимлянский отметил, что план по призыву был выполнен в полном объеме, на службу было призвано 150 тыс. человек. Оповещение призывников будет осуществляться повестками – как лично врученными, так и заказными письмами.

Цимлянский также сообщил, что призывники смогут обжаловать решения призывных комиссий в досудебном порядке через портал «Госуслуги» или в письменной форме через многофункциональные центры. Все военнослужащие, выслужившие срок службы, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стартовала работа сайта реестра электронных повесток, который содержит информацию обо всех направленных повестках. До этого президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток. Кроме того, Путин потребовал обеспечить автоматическое подтверждение права на отсрочку от призыва, что также отражено в перечне его поручений по вопросам призыва граждан на военную службу.