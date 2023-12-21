Осенний призыв 2024 года решено проводить с использованием единого реестра повесток

Осенний призыв в армию 2024 года решено проводить с использованием единого реестра повесток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в перечне поручений главы государства по вопросам призыва граждан на военную службу, осуществлять призыв, проводимый в октябре-декабре 2024 года, следует с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете», передает ТАСС.

Кроме того, Путин до 15 января ждет доклад о постановке граждан на воинский учет без явки в военкомат.

Как говорится в поручении, Минобороны совместно с Минцифры необходимо «организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат, формирования и направления повесток в электронной форме, предоставления гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток».

Доклад президент ждет до 15 января и далее – раз в месяц.

Напомним, 1 октября начался осенний призыв 2023 года граждан на военную службу, в соответствии с Указом президента Владимира Путина, для прохождения военной службы планировалось направить 130 тыс. человек.