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Осенний призыв 2024 года решено проводить с использованием единого реестра повесток
Осенний призыв в армию 2024 года решено проводить с использованием единого реестра повесток
Президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны провести осенний призыв в армию 2024 года с использованием государственной инфосистемы единого реестра повесток.
Как говорится в перечне поручений главы государства по вопросам призыва граждан на военную службу, осуществлять призыв, проводимый в октябре-декабре 2024 года, следует с использованием государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете», передает ТАСС.
Кроме того, Путин до 15 января ждет доклад о постановке граждан на воинский учет без явки в военкомат.
Как говорится в поручении, Минобороны совместно с Минцифры необходимо «организовать работу по обеспечению постановки граждан на воинский учет (снятия с воинского учета) без личной явки в военный комиссариат, формирования и направления повесток в электронной форме, предоставления гражданам автоматизированного доступа к личному кабинету в реестре повесток».
Доклад президент ждет до 15 января и далее – раз в месяц.
Напомним, 1 октября начался осенний призыв 2023 года граждан на военную службу, в соответствии с Указом президента Владимира Путина, для прохождения военной службы планировалось направить 130 тыс. человек.