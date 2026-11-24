В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.

Помимо стратегической уязвимости и исторической травмы, агрессивная внешняя политика Израиля подпитывается устойчиво растущим консервативным электоратом. Именно поэтому в обозримом будущем Израиль миролюбивым не станет.

Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.

Зависимость экономики России от нефтегаза кардинально изменилась Рост ненефтегазовых доходов России президент Владимир Путин назвал приятным. Этот тренд наблюдается уже не первый год и привел к серьезному изменению структуры российского бюджета. Доля доходов от нефти и газа снизилась до самого низкого уровня за всю историю. Почему это важно? Подробности Перейти в раздел

Россия предусмотрела ответ на угрозу блокады Калининграда На фоне угрозы закрытия сухопутных границ со стороны прибалтийских республик Россия приступает к строительству двух новых железнодорожных паромов для сообщения Ленинградской и Калининградской областей. Эксперты отмечают, что в нынешних условиях морской транспорт становится наиболее надежным каналом снабжения эксклава. Впрочем, переход на морские перевозки также сопряжен с рисками. Что необходимо для защиты этого маршрута? Подробности Перейти в раздел

Зачем понадобился особый паек для штурмовиков и разведчиков «Пищевые таблетки» из научной фантастики, поддерживающие силы бойца весь день, перестали быть вымыслом. В российских войсках завершились испытания новых сухих пайков для штурмовиков и разведчиков. Как был создан и из чего состоит этот индивидуальный рацион питания (ИРП) и какие преимущества он дает на передовой? Подробности Перейти в раздел

Финляндия намерена воевать методами прошлого века Вслед за мифом о якобы предстоящей «российской агрессии» в Финляндии возродили еще один миф – о методе, которым эту «агрессию» надлежит отражать. Почему финские политики и генералы верят в эффективность новой «линии Маннергейма» и в чем они ошибаются? Подробности Перейти в раздел

Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности Перейти в раздел

Мерц придумал для России «кнут» и «пряник» Власти Германии подтвердили финансирование армии Украины на следующий год. Но при этом канцлер Фридрих Мерц захотел переговоров с Россией. В чем тактика Берлина?

Зачем Армении новая Конституция Премьер Армении Никол Пашинян объявил о строительстве «Маршрута Трампа» и предложил принять новую Конституцию. В чем хитрость?

Главные тайны мемуаров Байдена Книга воспоминаний бывшего президента США Джо Байдена, посвященная его работе на высшем посту, содержит несколько интересных подробностей. «Старина Джо» решил отомстить всем, кто его обидел. Перейти в раздел