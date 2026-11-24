Глеб Простаков
C бизнеса стали строже спрашивать за бюджетные деньги
Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.
Сергей Лебедев
Уход Нетаньяху не сделает Израиль миролюбивым
Помимо стратегической уязвимости и исторической травмы, агрессивная внешняя политика Израиля подпитывается устойчиво растущим консервативным электоратом. Именно поэтому в обозримом будущем Израиль миролюбивым не станет.
Ирина Алкснис
Путин показал единство духа и подвига России
В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.