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Путин призвал развивать поставки энергоресурсов по Северному морскому пути
Президент Владимир Путин заявил о необходимости развивать новые маршруты экспорта энергоресурсов, включая трансарктический транспортный коридор и Северный морской путь. Об этом он сказал на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК.
««Будем расширять рынки сбыта, сотрудничать с предсказуемыми ответственными партнерами. В этой связи нужно и дальше комплексно развивать новые маршруты поставок энергоресурсов, в том числе укреплять трансарктический транспортный коридор с его главным участком – Северным морским путем»», – заявил Путин в ходе своего выступления, запись которого опубликована в канале Кремля в Max.
Он отметил, что этот маршрут позволяет в полтора-два раза сократить сроки доставки грузов партнерам и заметно снизить затраты на логистику. Для раскрытия потенциала коридора необходимо развивать отечественное транспортное судостроение, создавать суда ледового класса и ледоколы для их проводки в Российской Арктике.
Путин также указал на необходимость наращивать возможности транспортной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке. Он связал эту задачу с развитием отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и растущим спросом со стороны азиатских партнеров.
«При этом, конечно, нужно уделять особое внимание развитию нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны, росту индустриальных возможностей этого стратегически значимого региона России», – подчеркнул глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение Владимиром Путиным заседания по вопросам топливно-энергетического комплекса.
Президент Владимир Путин созвал заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Глава государства сообщил о налаживании устойчивого снабжения экономики страны топливом.