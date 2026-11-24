В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Чемезов сообщил об отсутствии дефицита вооружений в России
Глава Ростеха Чемезов отчитался о полном обеспечении армии вооружениями
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские оборонные предприятия работают практически круглосуточно и производят 80% используемого в зоне спецоперации вооружения.
Потребности военного ведомства удовлетворяются в полном объеме, дефицита каких-либо видов вооружений в стране нет, передает ТАСС.
«Из всего, что воюет на СВО, 80% производится у нас. Мы – основные производители вооружения, от нас зависит очень многое, в том числе и Победа. Наши предприятия работают с полной отдачей, в три-четыре смены, практически круглосуточно, 24 на 7», – сообщил Чемезов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех сообщил о значительном сокращении времени на создание новых систем ствольной артиллерии и HCPJ. В сентябре первый вице-премьер Мантуров указал на высокий уровень дисциплины оборонных заводов при поставках востребованных видов вооружений. В августе предприятия Ростеха отчитались об увеличении выпуска танковых снарядов в 50 раз с начала проведения спецоперации на Украине.