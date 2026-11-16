Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Су-34 нанес удар по позициям ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр»
Минобороны: Су-34 нанес удар по позициям ВСУ в зоне группировки «Днепр»
Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил личный состав и технику вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Днепр», сообщило Министерство обороны России.
Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщает Минобороны.
Целями атаки стали пункт временной дислокации подразделений ВСУ, склады боеприпасов и пункты управления беспилотниками.
Экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета после получения подтверждения от разведки об уничтожении заданной цели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье группировка российских войск «Север» ударила по цеху производства украинских дронов в Черниговской области.
Ранее российские истребители Су-34 поразили позиции украинских войск в Харьковской области и Донецкой народной республике.
Также российская авиация нанесла успешные удары по позициям украинских подразделений в ДНР и Сумской области.