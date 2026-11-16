Принадлежность найденных в Венгрии по делу Шестака миллионов не установили

По делу экс-министра Венгрии нашли 19,7 млн долларов наличными

Tекст: Катерина Туманова

Глава Национального управления по возвращению и защите активов (NVVH) Анна Унгер заявила, что следователи точно знали, где искать деньги по делу Шестака, пишет Telex со ссылкой на воскресный телеэфир RTL.

Наличные были найдены в лесах, на складах и в сейфах.

«Никаких следов опознавательных знаков на них нет. Позже будет решено, кому они принадлежат», – отметила она.

По словам Унгер, места, где были обнаружены пачки денег, необязательно связаны с экс-министром. Она отказалась раскрывать информацию о том, как следователи узнали о тайниках, добавив, что часть средств была спрятана в кормушке для птиц.

В ходе скоординированных обысков 12 и 13 ноября было найдено в общей сложности 5,07 млрд форинтов, 2,66 млн евро и 1,26 млн долларов. Среди изъятых купюр были банкноты в 500 евро, не выпускавшиеся с 2019 года. Все изъятые деньги помещены на эскроу-счет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер Венгрии Мадьяр сообщил об обнаружении крупных сумм наличных в рамках дела против Шестака. В тот же день ХДНП потребовала от бывшего министра сложить депутатский мандат.

В сентябре бывшего члена кабинета министров Миклоша Шестака взяли под стражу по обвинению в получении взятки.