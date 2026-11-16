Украинская 68-я аэромобильная бригада понесла потери под Сумами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Ожесточенные бои с участием 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ продолжаются вблизи населенных пунктов Хотень и Груновка в Сумском районе, сказал собеседник РИА «Новости».

По данным источника, украинское командование отправляет малые группы бригады в бессмысленные контратаки. После этого с военными пропадает связь, а их тела остаются замерзать в густом лесном массиве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье передовые позиции бригады Вооруженных сил Украины лишились снабжения по земле в Сумской области.

На прошлой неделе источник в российских силовых структурах сообщил о значительных потерях 71-й аэромобильной бригады на сумском направлении.

В прошлом месяце украинские пограничники столкнулись с серьезными потерями в регионе после перевода в бригаду территориальной обороны.