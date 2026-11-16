Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.4 комментария
Украинская аэромобильная бригада понесла тяжелые потери под Сумами
Украинская 68-я аэромобильная бригада понесла потери под Сумами
В Сумском районе Сумской области 68-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ понесла тяжелые потери, сообщил источник в российских силовых структурах.
Ожесточенные бои с участием 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ продолжаются вблизи населенных пунктов Хотень и Груновка в Сумском районе, сказал собеседник РИА «Новости».
По данным источника, украинское командование отправляет малые группы бригады в бессмысленные контратаки. После этого с военными пропадает связь, а их тела остаются замерзать в густом лесном массиве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье передовые позиции бригады Вооруженных сил Украины лишились снабжения по земле в Сумской области.
На прошлой неделе источник в российских силовых структурах сообщил о значительных потерях 71-й аэромобильной бригады на сумском направлении.
В прошлом месяце украинские пограничники столкнулись с серьезными потерями в регионе после перевода в бригаду территориальной обороны.