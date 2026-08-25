Студент МИРЭА взял академический отпуск для службы оператором беспилотников

Tекст: Вера Басилая

Студент четвертого курса института кибербезопасности и цифровых технологий Российского технологического университета (МИРЭА) Дмитрий Баранов прервал обучение для участия в спецоперации, передает «Герои спецоперации Z».

Молодой человек оформил академический отпуск и подписал специальный контракт с Министерством обороны России. Срок соглашения составляет один год, рядовой будет служить в подразделениях беспилотных систем.

«Максимально непривычно было жить в блиндаже. Но через три недели это уже не казалось странным», – рассказал военнослужащий о бытовых условиях на передовой. Он добавил, что полностью готов к выполнению поставленных боевых задач после прохождения необходимой подготовки.

Министерство обороны зафиксировало рост числа добровольцев в войска беспилотных систем среди студентов.

Учащийся столичного вуза РТУ МИРЭА Валерий Кочетов после четырех лет обучения отправился служить по контракту оператором дронов.

Другой студент этого университета Алексей Галаев также подписал соглашение с военным ведомством.