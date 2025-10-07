Польша решила удвоить производство ракет для ПЗРК Piorun

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польская группа вооружений PGZ намерена удвоить годовой объем выпуска ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun, передает РИА «Новости». Сейчас ежегодно производится около 1,3 тыс. ракет, а за четыре года планируют достичь производства порядка 2,6 тыс. единиц.

По информации газеты Rzeczpospolita, экспорт ПЗРК Piorun и боеприпасов к ним активно развивается, интерес зарубежных покупателей остается высоким. Издание особо отмечает: «Недостатка в желающих их купить нет, это один из немногих экспортных хитов польской оружейной промышленности».

Среди покупателей Piorun названы армии Норвегии, Эстонии, Латвии, Молдавии, США, Швеции, а также Польша, которая заказала 3500 ракет и 600 пусковых установок. ПЗРК активно поставляются на Украину.

Комплекс Piorun представляет собой глубокую модернизацию комплекса Grom, созданного на основе советского ПЗРК «Игла».

