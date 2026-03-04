Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Французские Rafale сбили иранские дроны, угрожавшие базе Франции в ОАЭ
Боевые самолеты Rafale перехватили иранские беспилотники, направлявшиеся к воздушному пространству ОАЭ и представлявшие угрозу дислоцированной там французской военной базе.
Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что самолеты Rafale перехватили аппараты, направленные на Эмираты, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, «французские истребители уже нейтрализовали дроны, которые нацелились на небо Объединенных Арабских Эмиратов, а значит, потенциально – и на французскую военную базу». Он уточнил, что объект расположен на территории этой страны.
Ранее чиновник сообщал об операциях по обеспечению безопасности, однако не приводил подробностей боевой работы. Министерство обороны ОАЭ информировало, что Иран нанес удар беспилотниками по базе ВМС Франции в Абу-Даби, известной как Camp de la Paix. Военный объект открыли в 2009 году.
В понедельник Барро подтвердил факт атаки, отметив лишь незначительный материальный ущерб. Обострение ситуации в регионе произошло после того, как США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по иранской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж подтвердил факт нанесения удара беспилотником по французской военно-морской базе в ОАЭ. Власти республики объявили об усилении своего военного контингента в регионе Ближнего Востока.
Президент Эммануэль Макрон направил авианосец Charles de Gaulle в Средиземное море для защиты интересов страны.