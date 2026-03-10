Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.8 комментариев
Сийярто рассказал о «значительной панике» на Украине из-за денег и золота
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил 9 марта о том, что венгерского посла в Киеве снова вызвали в МИД Украины из-за «значительной паники» там в связи с задержанием инкассаторов с сотнями миллионов евро и долларов на венгерской территории.
«Сегодня наш посол в Киеве был переведен в Министерство иностранных дел Украины. Среди украинцев явно разразилась серьезная паника после того, как их поймали на незаконном перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов в Венгрии», – цитирует Сийярто портал Pestisracok.
По его словам, этот инцидент стал вопросом национальной безопасности в Венгрии, так как нужно понимать, не имеет ли перемещение сотен миллионов евро и долларов в Венгрии какое-либо отношение ко вмешательству украинцев в парламентские выборы в Венгрии? Вопрос в том, сколько из этих сотен миллионов евро и долларов наличными было потрачено в Венгрии, и в чьих интересах это было сделано.
«Это также вопрос национальной безопасности Венгрии, потому что было бы хорошо знать, почему люди, связанные с украинской секретной службой и армией, сопровождали эту партию наличных денег. И какова причина крайне интересного совпадения, что юридическая фирма из Тисаса теперь защищает перевозчиков денег и требует их возврата», – добавил венгерский министр.
Сийярто добавил, что в течение дня в МИД Украины были сконцентрированы исключительно на требовании возврата денег и не отвечали на вопросы.
Напомним, в пятницу, 6 марта венгерское налогово-таможенное ведомство задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб, перевозивший из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в стране до выяснения их принадлежности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств. «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности.