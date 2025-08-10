Митинги в поддержку семей пропавших без вести военных прошли на Украине

Tекст: Антон Антонов

Участники публично осудили украинских чиновников, обвинив их в коррупции, затягивании выплат компенсаций и равнодушии к судьбам семей военных, передает ТАСС.

Протестующие заявили: «Коррупция убивает демократию и забирает жизни». «Люди отдали все, но не получили ничего», – скандировали собравшиеся. Также участники митингов потребовали бороться с коррупцией, а не покрывать ее во властных структурах.

На Украине подобные акции проходят регулярно. Родственники требуют вернуть домой пленных и пропавших военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России и глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский заявил о трудностях с проведением нового обмена пленными из-за отказа Киева забирать тысячу своих военных.

Дипломат Родион Мирошник отмечал, что Киев не хочет соглашаться на краткосрочные гуманитарные перемирия, которые предлагала Россия, поскольку тогда придется забирать с фронта тела погибших и выплачивать родственникам по 15 млн гривен за каждого. Украинские власти оставляют погибших в статусе пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации семьям.