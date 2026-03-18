Захарова заявила об агрессивном расширении НАТО на Дальний Восток
Агрессия Североатлантического альянса направлена против России, устремления НАТО расширяются, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Североатлантический альянс направляет свою агрессию в первую очередь против Российской Федерации, передает радио Sputnik.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что враждебные устремления блока постоянно расширяются географически.
«В последние годы фиксируем, что эти устремления расширяются и не только направлены против России с западного фланга, но и в подбрюшье, и вообще теперь уже в каком-то опоясывающем плане, потому что речь идет и о всей южной части России, и Дальний Восток», – сказала дипломат.
Ранее МИД заявил о деструктивности миссии НАТО в Арктике.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о твердом намерении Москвы отстаивать свои интересы перед лицом внешних угроз.