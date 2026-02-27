Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
МИД заявил о деструктивности миссии НАТО в Арктике
Миссия НАТО «Арктический часовой» деструктивна для Арктики и перспектив сотрудничества в регионе, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников.
По его словам, миссия НАТО «Арктический часовой» оказывает деструктивное влияние на Арктику и перспективы сотрудничества в регионе, передает РИА «Новости». Масленников добавил, что увеличивающееся количество учений НАТО в Арктике не приносит региону ничего хорошего и подрывает традиционно мирный характер этого пространства.
Согласно сообщению верховного командования объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, миссия «Арктический часовой» предполагает проведение многоцелевых учений под руководством объединённого командования сил в Норфолке. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия расценивает запуск этой миссии как провокацию и попытку навязать свои порядки в Арктике.
Захарова также отмечала, что по вине стран НАТО некогда мирная Арктика превращается в зону геополитической конкуренции. Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность активностью альянса у западных границ страны, а также наращиванием военного присутствия НАТО в Европе под предлогом «сдерживания российской агрессии».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Швеция объявила об отправке истребителей для участия в миссии НАТО в Арктике. Канада поддержала идею регулярного проведения миссии НАТО «Арктический часовой».