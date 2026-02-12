Канада выступила за регулярное проведение миссии НАТО «Арктический часовой»

Tекст: Дарья Григоренко

Ананд заявила об этом на арктической конференции, которая прошла 11 февраля в Торонто. «Мы видим, как в рамках НАТО формируется операция «Арктический часовой». Мы хотим, чтобы она проводилась на постоянной основе», – сказала министр, передает ТАСС со ссылкой на The Globe and Mail.

Ананд также подчеркнула, что Север становится новым приоритетом для альянса, и внимание НАТО теперь должно быть направлено не только на Восток.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов сообщил, что наращивание военного присутствия НАТО в Арктике, направленного против России и Китая, может стать итогом так называемого «гренландского кризиса».

Накануне генсек НАТО Марк Рютте сообщил о планах альянса провести масштабные учения в полярных широтах с участием десятков тысяч военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен заявил, что руководство норвежских военных не исключает сценарий проведения Москвой наземной операции на севере Норвегии ради обеспечения безопасности стратегических объектов.