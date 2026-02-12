Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей, дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».3 комментария
Дочь Навального Дарья поступила в Йель для изучения технологий революций
Дарью Навальную зачислили в школу международных отношений Йельского университета для обучения технологиям «оранжевых революций» и применения их против России, сообщили СМИ.
Дарья Навальная получила место в Школе международных отношений Йельского университета, передает RT.
По данным издания, программа предназначена для обучения технологиям «оранжевых революций» и их применению против России. На аналогичной программе ранее учились отец Дарьи Навальной, менеджеры ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией** включён в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена), а также лица, имеющие статус иноагентов.
В числе выпускников программы оказались также оппозиционеры из других стран, в том числе Светлана Тихановская из Белоруссии, а также представители венесуэльской оппозиции Мария Мачадо и Хуан Гуаидо.
Эксперт по работе спецслужб Сергей Карнаухов заявил, что данная школа не связана с образовательным процессом в классическом понимании, а направлена на подготовку к подрывной деятельности.
По его словам, целью такого обучения является формирование будущих политических коллективов, которые будут выполнять задачи иностранных спецслужб. Эксперт добавил, что выпускники программ будут заниматься внешним пиаром, в то время как за их спинами будут действовать диверсионно-террористические группы.
Ранее СМИ писали, что дочь Юлии Навальной Дарья может стать новым руководителем несистемной оппозиции России из-за якобы проблем с алкоголем у ее матери.
Дарья Навальная окончила Стенфордский университет в США. Она считается более выгодным кандидатом, поскольку лучше интегрирована в западное политическое сообщество, управляема и предсказуема.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ
** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента