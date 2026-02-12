Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.7 комментариев
Для обучения детей добрым делам запустили «Азбуку благотворительности со Смешариками»
Совместный проект ГК «Рики» и фонда «Круг добра» – цикл мультфильмов «Азбука благотворительности со Смешариками» – поможет детям узнать, какими бывают добрые поступки.
О запуске нового цикла «Азбука благотворительности со Смешариками» сообщили в Общественной палате Российской Федерации, мероприятие прошло в рамках круглого стола, где представители фонда «Круг добра» и группы компаний «Рики» подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Документ предполагает совместную работу по созданию и распространению просветительского контента для поддержки детей с тяжелыми заболеваниями и развития инклюзивной культуры. Новый проект состоит из десяти серий, героями которых стали Смешарики, и он создан при поддержке АНО «Институт развития интернета».
Создатели подчеркивают, что цель проекта – объяснить детям, какими бывают добрые дела, вовлечь их в благотворительность и расширить аудиторию подобных инициатив. В первой серии герои называют себя «джинами из лампы благотворительности» и рассказывают о радости помогать другим.
Во встрече приняли участие представители органов власти, НКО и общественных организаций, которые отметили значимость мультсериала для формирования у детей традиций благотворительности и эмпатии. Председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко выразил надежду, что проект будет полезен не только детям, но и взрослым, а также подчеркнул важность доступного и понятного языка мультфильма.
Генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина отметила, что сотрудничество с фондом может стать примером для других компаний и стимулировать дальнейшее развитие социальных проектов. Представитель АНО «Институт развития интернета» Иван Снежкин подчеркнул, что в проекте удалось просто и ненавязчиво донести до детей важные смыслы.